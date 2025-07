Jones wil op World Baseball Classic met topteam voor goud gaan

AMSTERDAM (ANP) - Andruw Jones (48) gaat met het Nederlandse Koninkrijksteam volgend jaar maart tijdens de World Baseball Classic (WBC) voor de hoofdprijs. De nieuwe bondscoach van de honkbalploeg wil alles in het werk stellen om in maart 2026 met een zo sterk mogelijke selectie aan te treden op het toernooi waaraan profs uit de Amerikaanse Major League (MLB) mee mogen doen. "We gaan er niet heen om mee te doen, maar om te winnen", zegt Jones in Amsterdam in een interview met het ANP.

Hij kijkt uit naar zijn debuut als bondscoach. "Ze zochten een manager en ik wilde het graag doen", aldus Jones. "Ik vind het belangrijk iets terug te geven aan de sport die mij zoveel heeft gebracht. Als iedereen beschikbaar is, dan hebben we een goede ploeg."

Oud-topspeler Jones is in mei door de honkbalbond aangewezen als opvolger van Hensley Meulens, die bij de laatste drie edities coach was tijdens de WBC. Jones heeft behalve het ja-woord van Ozzie Albies van de Atlanta Braves ook al toezeggingen van andere tophonkballers met de Nederlandse nationaliteit gekregen. Volgens Jones hebben Xander Bogaerts (San Diego Padres), Jurickson Profar (Atlanta Braves), Kenley Jansen (Los Angeles Angels) en Ceddanne Rafaela (Boston Red Sox) aangegeven te willen spelen.

'Positieve gesprekken'

Jones wil een selectie formeren die naast topspelers uit de MLB bestaat uit honkballers die in het verleden op het allerhoogste niveau actief zijn geweest, grote talenten in opkomst en een aantal honkballers uit de Nederlandse hoofdklasse. De oud-prof, die zelf in 2006 en in 2013 bij de WBC als speler actief was en in 2017 en 2023 als assistent-coach, heeft ook al toezeggingen van Jonathan Schoop (onder andere ex-Baltimore Orioles) en Didi Gregorius (o.a. ex-New York Yankees) gekregen.

"Ik heb positieve gesprekken gevoerd met Antwone Kelly en Jurangelo Cijntje", zegt Jones. Voor beide werpers uit de minor league moet eerst toestemming worden verkregen van hun werkgevers omdat ze nog op niveaus onder de MLB actief zijn. Dat geldt ook voor het toptalent Druw Jones, de zoon van de bondscoach. Jones: "Hij wil graag voor Nederland spelen."

Miami

Het Koninkrijksteam is bij de WBC ingedeeld in Groep D met de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Nicaragua en Israël. De selectie van Jones speelt de groepswedstrijden van 6 tot en met 11 maart in Miami. De eerste twee landen gaan door naar de kwartfinale.

Het Koninkrijksteam haalde in 2013 en in 2017 de halve finales van de WBC. In 2023 werd de ploeg in de eerste ronde uitgeschakeld.