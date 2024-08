FAA wil extra controle cockpitstoelen Boeing 787

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil dat luchtvaartmaatschappijen de cockpitstoelen in hun Boeing 787 Dreamliners extra controleren. In maart maakte een 787 van LATAM Airlines tussen Sydney en Auckland een onverwacht scherpe duikvlucht waardoor tientallen mensen gewond raakten, sindsdien zijn er volgens de FAA "steeds vaker" meldingen van problemen met de stoelen binnengekomen.

De stoel van zowel de piloot als de copiloot van de Boeing zou plotseling en onbedoeld naar voren of achter kunnen bewegen. "Abrupte bewegingen van de bedieningsinstrumenten kunnen vervolgens resulteren in een snelle daling van een vliegtuig en ernstig letsel bij passagiers en bemanning", schrijft de FAA. De vliegtuigbouwer vroeg maatschappijen eerder dit jaar daarom zelf ook al om de schakelaars van de stoelen te controleren.

In totaal zijn er bij de FAA vijf meldingen over de problemen met de stoel binnengekomen, de recentste in juni van dit jaar.

Er zijn in de Verenigde Staten 158 Boeing 787 Dreamliners die van de FAA onder de loep moeten worden genomen.