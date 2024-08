Sinner wint masterstoernooi Cincinnati

CINCINNATI (ANP) - Het masterstoernooi Cincinnati is gewonnen door de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. De 23-jarige Italiaan versloeg in de finale de Amerikaan Frances Tiafoe: 7-6 (4) 6-2.

Sinner won begin dit jaar op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel. In Cincinnati neemt hij zijn vijfde trofee dit jaar in ontvangst. "Ik ben blij, want dit was een heel moeilijke week," zei Sinner. "Het was mentaal zwaar, maar ik heb geprobeerd mijn best te doen."

Voor Tiafoe, de nummer 27 van de wereld, was het zijn eerste eindstrijd op een masterstoernooi.

Vorig jaar werd het toernooi van Cincinnati gewonnen door Novak Djokovic, maar hij ontbreekt dit jaar. Sinner bereidt zich voor op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van dit jaar dat volgende week maandag begint.