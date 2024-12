Faber botst met Kamer om informatie over naderende grenscontroles

DEN HAAG (ANP) - Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) is hard in aanvaring gekomen met een deel van de Tweede Kamer over de aanstaande grenscontroles. De Koninklijke Marechaussee begint maandag al met deze controles, maar vragen hierover liggen al maandenlang onbeantwoord op het ministerie. De opstelling van Faber in het debat leidde tot frustratie bij de Tweede Kamer.

De eerste vragen over het kabinetsvoornemen om aan de grens met bijvoorbeeld Duitsland te controleren zijn al in juli gesteld, benadrukte D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. Het kabinet was toen nog maar net aangetreden. Ook Marieke Koekkoek (Volt) heeft nog veel vragen en zorgen over de controles. "Maandag gaan die grenscontroles in en de Kamer heeft nul informatie over hoe de minister dit in goede banen wil gaan leiden", aldus het Kamerlid. Zij wil onder meer weten wat de impact zal zijn op de grensregio's en het woon-werkverkeer.

"Het is niet alleen het plan dat aanstaande maandag ingaat, het gáát ook gebeuren", reageerde Faber daarop. Ze ergerde zich duidelijk aan de vragen van de Kamer. Er is "niks geheimzinnigs" aan de controles. De PVV-bewindsvrouw zei geen weet te hebben van de vragen die er al maanden liggen. Tot grote ergernis van D66'er Podt. "Ik vind het onbestaanbaar dat u zo weinig motivatie toont om ons als Kamer fatsoenlijk te informeren", hield zij de minister voor. De partijen vroegen Faber uiterlijk donderdag antwoorden te geven op de vragen, omdat de Kamer anders pas na de ingang van de controles bijeenkomt. Die belofte deed Faber niet.

De Kamerleden van D66 en Volt kregen bijval van NSC-leider Pieter Omtzigt en Jimmy Dijk (SP). De socialistische voorman was niet te spreken over "zes vragen waarvan het vijf maanden duurt voor ze beantwoord zijn".