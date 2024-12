Noorse rechter weigert Breivik vervroegd vrij te laten

OSLO (ANP/RTR) - De Noorse massamoordenaar Anders Breivik heeft opnieuw te horen gekregen dat hij niet vervroegd wordt vrijgelaten. In november vroeg Breivik om vervroegde vrijlating. Zijn advocaat noemde de kans al klein dat zijn poging deze keer zou slagen. De aanklager heeft betoogd dat het gevaar te groot is dat hij zijn misdaden zou herhalen.

Breivik doodde in 2011 77 mensen door middel van een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland Utøya. De rechts-extremistische terrorist is daarvoor veroordeeld tot de maximumstraf van 21 jaar cel. Die straf kan worden verlengd zolang hij wordt gezien als een bedreiging voor de samenleving.

Twee jaar geleden oordeelde een rechter ook al dat Breivik niet vervroegd mag vrijkomen.