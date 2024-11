Faber komt pas in 2025 met plan om spreidingswet in te trekken

Het duurt nog wel even voordat de spreidingswet kan worden ingetrokken. Het wetsvoorstel hiertoe dat asielminister Marjolein Faber voorbereidt, gaat dit jaar niet meer naar de Tweede Kamer. Premier Dick Schoof had eerder gemeld dat de spreidingswet zo snel als mogelijk van tafel gaat.

De minister meldt in een Kamerbrief dat het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2025 naar de Raad van State gaat, die daar advies over moet uitbrengen. Daarna moet het voorstel eventueel worden aangepast en wordt het ingediend bij de Tweede Kamer. Daarna moeten beide Kamers de intrekking nog behandelen. Ook dat kan nog maanden duren.

Faber schrijft dat ze de intrekking gelijk op wil laten lopen met de invoering van noodmaatregelen waarover de coalitiepartijen vorige maand een akkoord sloten. Deze maatregelen zijn erop gericht om het aantal nieuwe asielzoekers snel omlaag te brengen en de druk op de asielketen te verminderen. Dit wetsvoorstel gaat wel nog dit jaar naar de Raad van State. Faber vraagt om een spoedadvies zodat ze het daarna "zo snel mogelijk" bij de Tweede Kamer kan indienen.

De veelbesproken spreidingswet is in politiek Den Haag een heikel punt, maar wordt door veel lokale bestuurders juist gesteund. De wet regelt dat de opvang van asielzoekers gelijkmatiger over gemeenten wordt verdeeld. De wet is sinds begin dit jaar van kracht, maar de opvanglocaties zouden pas in juli 2025 klaar moeten zijn. De plannen die de provincies en gemeenten voor extra opvangplaatsen hebben bedacht, zijn begin november ingeleverd op het ministerie van Faber. Ze moet daarover uiterlijk eind december een oordeel geven. De wet geldt zolang die nog niet is ingetrokken, meldt Faber steeds.