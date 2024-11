Faber: notitie landsadvocaat heeft mij nooit bereikt

De conceptnotitie van de landsadvocaat over het omstreden plan om een asielcrisis uit te roepen en het noodrecht te gebruiken heeft asielminister Marjolein Faber "nooit bereikt", zei ze vrijdag na afloop van de ministerraad.

Faber meldde de afgelopen tijd bij debatten telkens dat de landsadvocaat wel om advies was gevraagd, maar dat er niets over op papier was gezet. In antwoorden van Faber op Kamervragen bleek echter te staan dat er wel degelijk sprake was van een "onvoltooid conceptstuk".

Faber zegt hier nu over: "Deze notitie heeft mij nooit bereikt." Juristen waren volgens haar bezig met het onderzoeken van de materie. Ze hadden ook contact met de landsadvocaat. "Toen kwamen ze erachter dat ze op de juiste manier bezig waren."