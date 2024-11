Nieuwe antisemitisme-aanpak: 4,5 miljoen en veel bekende plannen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt vanaf volgend jaar 4,5 miljoen euro uit voor een nieuwe aanpak van antisemitisme, die vooral bestaat uit plannen die eerder zijn aangekondigd of reeds in gang zijn gezet. Wel nieuw is dat een Taskforce Bestrijding Antisemitisme wordt opgericht. Justitieminister David van Weel was al langer bezig met dit plan tegen Jodenhaat. Maar hierop kwam twee weken geleden extra druk te staan toen geweld tegen Israëlische voetbalsupporters voor veel politieke ophef zorgde.

De taskforce moet op de korte termijn met plannen komen om de veiligheid van Joden in Nederland te verbeteren. Het verschil met de al langer bestaande Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is dat die zich meer richt op de lange termijn, licht een woordvoerder van de minister toe. Maar de taken zullen ook enigszins overlappen, geeft ze toe.

Het kabinet belooft ook te onderzoeken of harder kan worden opgetreden tegen antisemitisme. De bewindsman denkt bijvoorbeeld aan de inzet van het snelrecht en een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Hij bekijkt ook of het mogelijk is om het Nederlanderschap van mensen met een dubbel paspoort in te trekken "bij ernstige misdrijven met een antisemitisch aspect". Deze voornemens hebben kabinetsleden de afgelopen weken al genoemd in de media en debatten.