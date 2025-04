Faber zegt geen extra geld nodig te hebben voor asielopvang 2027

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber (PVV) heeft niet om 3,5 miljard euro voor de opvang van asielzoekers in 2027 gevraagd. Ze zei donderdag voor de ministerraad dat ze ongeveer 700 miljoen euro nodig heeft. Vorige week meldden media dat het om 3,5 miljard euro zou gaan.

Voor het huidige jaar krijgt Faber 920 miljoen euro. Ze rekende zelf voor dat ze ongeveer 100 miljoen "in de plus staat", omdat ze 1 miljard euro heeft overgehouden aan de opvang van Oekraïners.

Gemeenten uitten donderdagochtend in het AD hun zorgen over de opvang van Oekraïners. De opvang zit vol en er is geen ruimte voor de driehonderd mensen die iedere week nog aankomen. Die mensen belanden mogelijk op straat, iets wat volgens de Utrechtse wethouder Rachel Streefland "een strategie is die ze in Den Haag prima vinden".

Faber zei dat daar donderdag nog overleg is geweest. "Het is moeilijk voor de gemeenten. We gaan kijken hoe we ze kunnen helpen." Ze kon nog geen concrete oplossingen noemen.