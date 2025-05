Families: Netanyahu laat kans lopen om gijzelaars vrij te krijgen

TEL AVIV (ANP/AFP) - Families van gijzelaars die nog worden vastgehouden in Gaza zeggen dat de Israëlische regering een "historische kans" laat schieten om de gijzelaars vrij te krijgen. Die kans kwam er door het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Midden-Oosten, zegt het Hostages and Missing Families Forum. Dat is de belangrijkste organisatie voor naasten van gijzelaars.

"De families van de gijzelaars zijn vanochtend ontwaakt met een zwaar gemoed en grote zorgen over berichten van opgevoerde aanvallen op Gaza en het naderende einde van het bezoek van president Trump aan de regio", staat in een verklaring. "Het missen van deze historische kans zou een enorm fiasco zijn dat voor altijd een schande zal blijven."