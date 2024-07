Farage lyrisch over 'bijna ongelooflijk' resultaat Reform UK

LONDEN (ANP) - De anti-immigratiepartij Reform UK is op weg naar een "enorm" resultaat in de Britse parlementsverkiezingen. Dat zei partijleider Nigel Farage in de nacht van donderdag op vrijdag in een videoboodschap op X.

Reform UK haalt volgens de exitpolls dertien zetels in het Lagerhuis. Ook Farage zelf zal, na zeven mislukte pogingen, wellicht gekozen worden. De tendens van de exitpolls wordt bovendien bevestigd door de eerste officiële resultaten. In de enkele districten waar de stemmen al geteld zijn, is een stevig opwaartse trend voor Reform UK te zien.

Het aantal stemmen voor de partij is "groter dan elke mogelijke voorspelling of projectie. Het is bijna ongelooflijk", zei Farage in zijn videoboodschap. "We gaan meer dan zes miljoen stemmen krijgen. Dit, mensen, is enorm."

Het voorspelde aantal van dertien zetels voor Farage's partij is overigens laag in vergelijking tot het absolute aantal stemmen dat de partij lijkt te krijgen. Volgens die maatstaf wordt de partij na Labour de grootste partij van het land. Het VK heeft echter een districtenstelsel en de Conservatieven van premier Rishi Sunak winnen volgens de exitpolls in tien keer zoveel districten als Reform UK.

Farage vindt het "bijna lachwekkend" dat zijn partij ondanks de stevige vooruitgang weinig aandacht krijgt in de media. "Er is geen enkele vertegenwoordiger van Reform UK" te zien, aldus Farage. "De reguliere media zitten in een ontkenningsfase."