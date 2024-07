NYT: rijke Democratische donoren verhogen druk op Biden

De Amerikaanse president Joe Biden zegt na zijn zwakke debatoptreden van vorige week vastbesloten te zijn de presidentskandidaat van de Democratische Partij te willen blijven. Rijke donoren uit zijn partij zinnen echter op manieren om Biden te bewegen zich terug te trekken, meldt The New York Times

Zo dringen donoren er bij volksvertegenwoordigers op alle niveaus op aan om publiekelijk druk uit te oefenen op Biden, schrijft de krant. Wie daaraan gehoor geeft, wordt financiële steun voor zijn of haar campagne beloofd. Sommige grote donoren, zoals Netflix-medeoprichter Reed Hastings, hebben zelfs publiekelijk opgeroepen tot Bidens terugtreden.

Cryptomiljardair Mike Novogratz en Hollywood-filmmaker Andrew Jarecki zouden volgens de krant werken aan de oprichting van een fonds van 100 miljoen dollar dat de naam Next Generation PAC krijgt. Het geld moet worden gebruikt om een ​​vervangende kandidaat te ondersteunen. Volgens vier mensen die bekend zijn met de gesprekken ligt het initiatief goed op Wall Street en in Silicon Valley, aldus The New York Times.