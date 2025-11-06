FC Porto-supporters die bus vernielden weer vrijgelaten met boete

UTRECHT (ANP) - De FC Porto-supporters die donderdagavond rond 17.30 uur in Utrecht een bus vernielden, zijn weer vrijgelaten. De politie hield in totaal 73 mensen aan voor vernieling en openbare geweldpleging in een bus die onderweg was naar de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht. Zij moeten allemaal een boete van 290 euro betalen.

De politie sprak in eerste instantie van rond de 40 aanhoudingen. Later op de avond bleek het om meer mensen te gaan, aldus een woordvoerder.

FC Porto speelde donderdagavond tegen FC Utrecht een Europa League-wedstrijd.