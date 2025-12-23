Formatie gaat snel. Jetten wil 'financiële puzzel' dinsdag grotendeels klaar hebben

D66-leider Rob Jetten wil het financiële deel van de formatiegesprekken met CDA en VVD dinsdag "voor een groot deel" voor elkaar hebben. In januari wil Jetten ook met andere partijen praten.

Bezuinigingen op de zorg lijken onderdeel van die "financiële puzzel" te worden. CDA-leider Henri Bontenbal benoemde het voorafgaand aan het gesprek dinsdag. Hij denkt dat ze een plan kunnen maken om te bezuinigen en de zorg tegelijkertijd te verbeteren. D66 en VVD hadden ook bezuinigingen op de zorg in het verkiezingsprogramma staan.

De partijleiders praten dinsdag voor het laatst met elkaar voordat ze een pauze nemen rond kerst en oud en nieuw. Bontenbal hoopt dat de gesprekken goed gaan, "want als je met een rotgevoel de kerst ingaat, kun je dat de dag erna niet corrigeren".

Volgens Jetten zijn alle onderwerpen die in het akkoord van de drie partijen moeten komen, zeker één keer besproken de afgelopen twee weken.