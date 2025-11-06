ECONOMIE
Universiteit Twente schrapt cum laude vanwege ongelijkheid

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 22:29
anp061125229 1
ENSCHEDE (ANP) - De Universiteit Twente schrapt per 1 januari de mogelijkheid om cum laude - "met lof" - te promoveren, vermeldt zij op haar website.
De cum laude-onderscheiding is bedoeld om "uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteit" te erkennen, stelt de universiteit. In de praktijk ziet het bestuur dat anders uitpakken: cum laude-onderscheidingen "berusten niet op objectieve maatstaven" en pakken "systematisch nadelig" uit voor vrouwelijke promovendi. Daarom wordt de regeling geschrapt, schrijft de universiteit.
Uit een onderzoek uit 2023 van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat een vrouwelijke onderzoeker aan een universiteit veel minder kans heeft om cum laude te promoveren dan een man, zelfs als zij dezelfde beoordelaar hebben.
De onderzoekers keken naar 5239 mensen die in Nederland tussen 2011 en 2021 cum laude promoveerden. De cum laude-onderscheiding wordt uitgereikt door een commissie met leden die zelf bepalen of het onderzoek tot de top van het onderzoeksveld behoort.
