Filipijnen staken onderzoek na 'intimidatie' Chinese kustwacht

MANILLA (ANP/AFP) - Een Filipijnse wetenschappelijke missie in de Zuid-Chinese Zee is volgens het land opgeschort vanwege "gevaarlijke intimidatie" door schepen en vliegtuigen van de Chinese marine en kustwacht. China zegt dat de Filipijnen illegaal bij een rif aanmeerden om zandmonsters te verzamelen.

Volgens Manilla voeren wetenschappers in opblaasboten vanaf grotere schepen naar een zandbank in Thitu, een eilandje op zo'n 430 kilometer van het grotere Filipijnse eiland Palawan en meer dan 900 kilometer van het Chinese eiland Hainan. De Chinese kustwacht zou met een helikopter zo laag over de bootjes heen hebben gevlogen, dat de golven die de propellers veroorzaakten te gevaarlijk werden om de missie voort te zetten.

In de afgelopen maanden heeft China vaker marine- en kustwachtschepen ingezet in een poging de Filipijnen de toegang tot strategisch belangrijke riffen en eilanden in het gebied te ontzeggen. China ligt al tientallen jaren in de clinch met andere landen rond de Zuid-Chinese Zee. Het land claimt daar bijna alle wateren en eilanden, ook al oordeelde een internationale arbitragecommissie dat daar geen juridische basis voor is.