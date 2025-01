Pete Hegseth minister van Defensie na beslissende stem Vance

WASHINGTON (ANP/AFP) - Pete Hegseth is de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie. Voor zijn aanstelling was vrijdagavond de stem van vicepresident J.D. Vance nodig, nadat de stemming in de Senaat was geëindigd in vijftig stemmen voor en vijftig tegen.

Republikeinen hebben een 53-47 meerderheid in de Senaat, maar drie Republikeinse senatoren stemden tegen de aanstelling van Hegseth: Susan Collins, Mitch McConnell en Lisa Murkowski. Bij een gelijke eindstand wordt de vicepresident, die tevens voorzitter van de Senaat is, opgeroepen om een stem uit te brengen. J.D. Vance schaarde zich achter Hegseth en bezegelde met zijn stem de aanstelling van de oud-presentator van Fox News.

Hegseth is omstreden. Hij werd eerder beschuldigd van seksueel wangedrag en alcoholmisbruik. Hegseth ontkent die aantijgingen. Senatoren Collins en Murkowski hadden eerder in de week al aangegeven dat zij vonden dat Hegseth te weinig ervaring heeft voor een baan als defensieminister. Na zijn nee-stem vrijdagavond liet McConnell in een verklaring aan The New York Times weten dat Hegseth wat hem betreft niet genoeg strategische vaardigheden heeft laten zien.