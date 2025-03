Filipijnse Senaat onderzoekt arrestatie Duterte

MANILLA (ANP/AFP) - De Filipijnse Senaat heeft een onderzoek aangekondigd naar de arrestatie van oud-president Rodrigo Duterte, die vorige week is overgedragen aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Komende donderdag staat een openbare hoorzitting gepland en hoge politiemedewerkers en andere overheidsfunctionarissen zijn gevraagd te getuigen.

De 79-jarige oud-leider was na een bezoek aan Hongkong opgepakt op het vliegveld van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Hij werd daarna snel op het vliegtuig naar Nederland gezet. Het ICC vervolgt hem voor misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn oorlog tegen drugscriminaliteit. Die ging volgens mensenrechtenorganisaties gepaard met buitengerechtelijke executies.

De drijvende kracht achter het onderzoek is senator Imee Marcos, een zus van de president die ook bevriend is met vicepresident Sara Duterte. Dat is de dochter van de opgepakte oud-president. Volgens de senator heeft de arrestatie van Duterte het land diep verdeeld. "Het is van cruciaal belang om vast te stellen of de juiste procedures zijn gevolgd."