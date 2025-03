NYT: VS weg uit centrum Den Haag dat oorlogsmisdaden Poetin onderzoekt

De Verenigde Staten trekken zich terug uit het internationaal centrum in Den Haag voor het vervolgen van de agressie tegen Oekraïne. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie laten weten aan Europese functionarissen, bericht de krant The New York Times.

Het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA) opende in 2023. De regering van Donald Trump heeft volgens bronnen van de krant niet in detail toegelicht waarom de VS de organisatie nu verlaten. Er zou alleen zijn aangegeven dat beschikbare middelen anders worden ingezet, een verklaring die de regering vaker gebruikt.

Bij het ICPA werken aanklagers uit meerdere landen samen. De Verenigde Staten sloten zich aan toen de Democraat Joe Biden nog in het Witte Huis zat en stuurden volgens The New York Times ook een hoge aanklager.