Filmpjes vervangen tanks bij jaarlijkse militaire parade Moskou

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 10:37
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De jaarlijkse militaire parade in Moskou moet het dit keer stellen zonder tanks en andere grote attracties. De Russische krijgsmacht is te druk met Oekraïne.
President Vladimir Poetin maakte van de viering van de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog sinds 2008 ook telkens een vertoon van militaire macht. Maar deze 9 mei, volgende week zaterdag, rolt er volgens het ministerie van Defensie geen groot militair materieel over het Rode Plein. Ook kadetten en militairen in opleiding marcheren niet mee, al vaardigen alle krijgsmachtonderdelen wel manschappen af. Toeschouwers moeten het doen met videobeelden van de strijdkrachten in Oekraïne en met een luchtshow van stuntvliegers en rooksporen in de kleuren van de Russische vlag.
Vorig jaar pakte het Kremlin nog groots uit met de parade en kwamen veel wereldleiders kijken. Maar er zit nauwelijks beweging in de oorlog met Oekraïne en de kosten voor Rusland lopen op.
