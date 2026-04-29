Burgemeester Gorinchem verwacht goede opkomst bij herverkiezingen

GORINCHEM (ANP) - Reinie Melissant, de burgemeester van Gorinchem, verwacht dat "veel mensen gaan stemmen" tijdens de herverkiezingen in de gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat er opnieuw moest worden gestemd omdat er signalen waren van stemfraude. De 21 stembureaus zijn inmiddels een paar uur open.

Melissant stemde vanochtend met "mixed feelings" bij stembureau Rozenobel. "Het liefst wil je dat een stemming gewoon goed gaat. Maar we weten dat er mogelijk stembusfraude was en dan vind ik het ook wel gaaf om te zien hoe veerkrachtig ons kiessysteem is." De burgemeester deed na de verkiezingen in maart aangifte van verschillende vormen van verkiezingsfraude, zoals beïnvloeding en het ronselen van volmachten.

Rond 09.00 uur lag het opkomstcijfer rond de 4 procent. Dat is ongeveer net zoveel als bij de eerdere verkiezing, meent een woordvoerster van de gemeente. Door de meivakantie zijn er zorgen dat het opkomstcijfer voor de herstemming lager zal liggen.