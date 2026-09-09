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Filmster mishandeling Utrecht wil dat agent toch vervolgd wordt

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:45
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UTRECHT (ANP) - Een vrouw die begin dit jaar in Utrecht klappen en schoppen kreeg van een agent, wil dat hij daarvoor alsnog wordt vervolgd. Het gaat om de vrouw die filmde dat de agent een andere vrouw schopte. Dat laat haar advocaat Anis Boumanjal weten.
Het OM oordeelde aanvankelijk dat de agent rechtmatig handelde en zag daarom af van een strafrechtelijk onderzoek. De filmende vrouw is het niet eens met die conclusie en dient een klacht in tegen die beslissing bij het gerechtshof.
Twee geweldshandelingen van de agent tegen de filmende vrouw zijn ook vastgelegd, schrijft de advocaat. Het gaat om een geval waarbij ze met een wapenstok is geslagen, en een waarbij ze een trap in haar buik kreeg.
Het OM oordeelde dat de vrouw de agent zou hebben belemmerd en dat het toegepaste geweld om die reden noodzakelijk was. "In deze conclusie kan de aangeefster zich niet vinden, daar deze wordt weerlegd door de objectieve beelden. Het sec filmen van een politieagent kan niet worden aangemerkt als belemmering van een aanhouding", zegt Boumanjal.
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