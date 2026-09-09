OM eist zestien jaar voor vadermoord Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zestien jaar cel geëist tegen de 24-jarige William P. voor het doodsteken van zijn vader op 29 maart 2024. P. drong die dag de woning van zijn 65-jarige vader in Amsterdam-Zuidoost binnen en doodde hem met een groot aantal messteken. Volgens het OM was het een geplande actie en is er sprake van moord.

De rechtbank in Amsterdam behandelde de zaak al eind januari. Toen eiste het OM dertien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank hield de zaak in januari aan voor nader gedragskundig onderzoek. De uitkomsten daarvan vormen voor justitie aanleiding de eis tot tbs te laten vallen. Het OM wil wel dat de rechtbank een zogeheten gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel oplegt, aan de hand waarvan P. alsnog tot een behandeling zou kunnen worden verplicht als zijn celstraf erop zit.

P. heeft de moord op zijn vader bekend. Hij stond tevens terecht voor de overval op een tankstation in Diemen en bezit van een vuurwapen.