First lady van Brazilië beledigt Elon Musk

BRASILIA (ANP) - De Braziliaanse first lady Janja Lula da Silva heeft zaterdag miljardair Elon Musk uitgescholden tijdens een evenement rond de G20-top. Ze sprak er over de noodzaak om desinformatie aan te pakken en regels voor sociale media in te voeren.

Terwijl ze sprak, klonk er op de achtergrond een scheepshoorn. Ze grapte: "Ik denk dat het Elon Musk is", gevolgd door: "Ik ben niet bang voor je, fuck you, Elon Musk." De 58-jarige echtgenote van de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva kreeg applaus voor haar sneer naar de rijkste man ter wereld.

Musk, eigenaar van berichtendienst X, reageerde met een emoji van een schaterlach op een video van haar opmerkingen. In een andere post zei hij: "Ze gaan de volgende verkiezingen verliezen", doelend op de linkse Arbeiderspartij (PT) van Lula da Silva.

Schorsing X

De echtgenote van de president sprak tijdens een evenement voorafgaand aan de G20-top in Rio de Janeiro, gepland voor maandag en dinsdag.

X werd dit jaar een maand lang geschorst in Brazilië nadat het bedrijf weigerde gevolg te geven aan gerechtelijke bevelen om accounts te blokkeren die "fake news" en haatdragende taal verspreidden.