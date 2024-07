Fivoor heeft moeite plek te vinden voor psychiatrische klinieken

DEN DOLDER (ANP) - Zorginstelling Fivoor heeft grote moeite om een nieuwe plek te vinden voor haar psychiatrische klinieken in het Utrechtse dorp Den Dolder. Bij een ervan werd Michael P. behandeld, die in 2017 in de omgeving de 25-jarige Anne Faber om het leven bracht.

Fivoor heeft drie klinieken op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Die worden gehuurd van zorginstelling Altrecht. Die wil al sinds 2015 het terrein verkopen, zodat er woningen kunnen worden gebouwd. Fivoor moet daarom uiterlijk op 1 januari 2027 vertrekken.

Fivoor zegt al jaren op zoek te zijn naar een nieuw onderkomen, maar concludeert nu dat het niet lukt om dat voor 2027 te hebben. Volgens de instelling is er veel weerstand van gemeenten en omwonenden.

'Onacceptabele risico's

De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, kondigde vorige week aan onderzoek te doen naar mogelijke nieuwe locaties. Fivoor is terughoudend, omdat die er nu nog niet zijn. "En zelfs als we nu een nieuwe locatie vinden, hebben we zeker vijf jaar nodig voor het geschikt maken van de locatie of nieuwbouw en de verhuizing naar de nieuwe vestiging."

Opheffen van de klinieken is volgens Fivoor onwenselijk en ontoelaatbaar. "Als de 135 behandelplekken verdwijnen, blijven patiënten op straat rondlopen zonder te worden geholpen. Dat leidt tot onacceptabele risico's."