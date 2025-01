Fivoor: inzet van buurtcoaches in Den Dolder uitgebreid

DEN DOLDER (ANP) - De inzet van buurtcoaches in Den Dolder wordt vanaf maandag uitgebreid, meldt de instelling voor forensische psychiatrie Fivoor zaterdag. "Waar zij afgelopen week alweer meer in het dorp kwamen, komt er per maandag op doordeweekse dagen een ochtenddienst bij", zo meldt Fivoor op de eigen website.

Volgens de instelling is de buurtcoach op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 23.00 uur bereikbaar en aanwezig. In het weekend is de buurtcoach tussen 15.00 uur en 23.00 uur bereikbaar en aanwezig. De buurtcoaches zijn aanspreekbaar voor buurtbewoners en ondernemers met vragen of zorgen, aldus Fivoor.

Vorige week kwam in Den Dolder een 76-jarige vrouw om het leven door een steekpartij. De verdachte was opgenomen in Fivoor. Vrijdagavond zei de burgemeester van Zeist, Joyce Langenacker, tijdens een bewonersbijeenkomst dat ze overweegt maatregelen te treffen naar aanleiding van de steekpartij.