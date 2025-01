Scholz officieel gekozen als SPD-leider bij verkiezingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz mag proberen om aan te blijven als leider van Duitsland. De sociaaldemocratische SPD heeft hem op het partijcongres met een grote meerderheid officieel gekozen als bondskanselierskandidaat voor de verkiezingen van 23 februari.

Dat was lang geen vanzelfsprekendheid. Scholz is momenteel weinig populair bij de Duitsers en zijn partij staat er niet goed voor in de peilingen. Het christendemocratische verbond CDU/CSU lijkt af te stevenen op een overwinning. De SPD is in de meeste peilingen de derde partij, achter de rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD).

Daardoor gingen binnen Scholz' partij stemmen op om de verkiezingen in te gaan met een andere kanselierskandidaat, zoals de populaire minister van Defensie Boris Pistorius. Maar na enkele weken van speculatie maakte Pistorius bekend dat hij zich niet kandidaat zou stellen en dat hij Scholz steunde. Daarmee kwam de discussie ten einde.

Strijdbaar

Ondanks de slechte peilingen toonde Scholz zich strijdbaar bij het partijcongres. Na zijn benoeming als kanselierskandidaat zei hij te willen verrassen. "We gaan winnen." Volgens de bondskanselier staat Duitsland op "een kruispunt" en is de uitkomst van de verkiezingen zeer belangrijk voor de toekomst van het land.

De verkiezingen zouden aanvankelijk pas in oktober plaatsvinden, maar zijn naar voren gehaald doordat Scholz' coalitie begin november uit elkaar viel. Na maandenlange ruzies over de begroting ontsloeg Scholz de liberale minister van Financiën Christian Lindner. Zijn partij trok zich terug, waardoor de regering geen meerderheid meer had. Nieuwe verkiezingen moeten de politieke impasse oplossen.