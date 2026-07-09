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Flatgebouw in Manhattan stabiel, meldt burgemeester New York

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 5:37
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NEW YORK (ANP) - De wolkenkrabber in aanbouw in het centrum van Manhattan die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat zei de burgemeester van New York, Zohran Mamdani, woensdag. Eerder waren twee steunpilaren bezweken en werden omliggende gebouwen geëvacueerd en straten afgezet.
Het 37 verdiepingen tellende kantoorgebouw, dat momenteel wordt verbouwd tot appartementencomplex, is gestut en er zijn extra balken geplaatst, deelde de burgemeester met verslaggevers.
"Er is sinds gisterochtend geen verdere beweging meer in de constructie geconstateerd", aldus Mamdani. De brandweer van de stad meldde dinsdag vlak voor 08.00 uur (lokale tijd) een melding te hebben ontvangen over vallende bakstenen bij het gebouw. Hulpdiensten troffen ter plaatse twee ingezakte steunpilaren aan op de 21e en 22e verdieping en zagen dat verschillende verdiepingen waren gaan doorhangen.
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