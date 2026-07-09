West-Europa heter dan ooit in juni: 3 graden warmer dan gemiddeld

BONN (ANP) - Nooit eerder werden in juni zulke hoge temperaturen gemeten in West-Europa als vorige maand. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft becijferd dat het gemiddeld 20,7 graden werd, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde.

Nederland en andere West-Europese landen hadden te maken met een intense hittegolf. Op de piek daarvan werden in het zuiden van het land temperaturen van boven de 38 graden gemeten, in het Limburgse Ell zelfs 39,4 graden, wat ongekend is voor de maand juni.

"Juni 2026 onderstreept hoe diepgaand het klimaat verandert", zegt Copernicus-bestuurder Samantha Burgess in een verklaring. Dat levert toenemende risico's op voor mensen, ecosystemen en infrastructuur, voegt ze eraan toe. Door de gevolgen van de hitte zijn ook mensen vroegtijdig overleden. Volgens het RIVM stierven in Nederland tijdens de extreme hitte van eind vorige maand ongeveer 480 mensen meer dan in een 'normale' week. Dat is een toename van ongeveer een zevende. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen lopen grotere risico's door extreme hitte.

De uitzonderlijke hitte in Nederland en veel andere Europese landen ging hand in hand met droogte, wat onder meer in Spanje en Zuid-Frankrijk bijdroeg aan bosbranden. De kans daarop was al verhoogd door de hoge temperaturen in mei. Toen beleefden delen van Europa al een vroege hittegolf.

"De opeenvolgende hittegolven laten zien dat extreme hitte steeds vaker voorkomt en toenemende uitdagingen oplevert voor Europa en de wereld", stellen de klimaatexperts van Copernicus vast.

Wereldwijd staat juni 2026 op de tweede plaats voor deze maand van het jaar, achter juni 2024. Europa als geheel noteerde ook een tweede plaats op de lijst van temperatuurrecords.

Ook het zeewater was wereldwijd warmer dan ooit gemeten: de bovenste waterlaag warmde op tot gemiddeld 20,9 graden. Klimaatexperts verwachten dat die hoge temperaturen aanhouden, ook onder invloed van het klimaatfenomeen El Niño, dat zich vooral rond de evenaar doet gelden.