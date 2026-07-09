Zwitserland op kop: In deze landen betaal je het meest voor een etentje

Zwitserland is op dit moment met afstand het duurste land van Europa om uit eten te gaan, gevolgd door vooral Noordwest‑Europese landen als Denemarken, Luxemburg, Noorwegen en Nederland.

Volgens het jaarlijkse prijsoverzicht van reissite FerryGoGo kost een driegangendiner voor twee personen in Zwitserland gemiddeld ruim 107 euro, exclusief drank. Denemarken volgt met circa 94 euro, terwijl Luxemburg en Noorwegen rond de 90 euro uitkomen. Nederland hoort met ongeveer 80 euro tot de top van duurste landen, in het gezelschap van Ierland, Finland en België. Gemiddeld betalen Europeanen zo’n 56 à 57 euro voor een driegangendiner voor twee in een middenklasse restaurant , waardoor Zwitserland en Scandinavië ver boven het Europese gemiddelde liggen en soms ruim twee keer zo duur zijn als de goedkoopste landen.

Die verschillen hebben weinig te maken met een net iets betere biefstuk, maar bijna alles met loonkosten en levensstandaard. In Zwitserland verdient een horecamedewerker al snel 4000 tot 4500 euro per maand, fors meer dan in Nederland, waar een ongeschoolde kracht in de horeca rond de 2500 euro bruto zit. Dat jaagt de prijs per geserveerd bord sterk op. Opmerkelijk genoeg ligt de btw op eten in een Zwitsers restaurant met 8,1 procent zelfs lager dan de 9 procent in Nederland, maar dat belastingvoordeel valt volledig in het niet bij de hogere lonen. In goedkopere landen als Portugal is het precies andersom: het minimumloon ligt daar rond de 920 euro per maand, waardoor de arbeidskosten per maaltijd veel lager zijn.