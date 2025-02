Flexwoningen gaan als een trein: vooral in deze provincie duiken ze op

De bouw van flexwoningen komt flink op gang. Vorig jaar kwamen er bijna 6500 verplaatsbare woningen bij in het land, waarvan zo'n duizend in Gelderland. Het zijn de hoogste aantallen in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Gelderland heeft opgevraagd bij het Expertisecentrum Flexwonen.

"Het gaat steeds iets beter met de bouw van flexwoningen", ziet Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen als hij naar de cijfers kijkt. "Maar we willen dat het nog beter gaat." Eind juni verwachtte toenmalig minister Hugo de Jonge nog dat het aantal gebouwde flexwoningen vorig jaar op 8300 uitkwam. Het werden er vorig jaar in totaal 6478. Een stijging van 26 procent ten opzichte van 2023.

Provinciebestuurder Dirk Vreugdenhil reageert tevreden: "Dit hoge aantal flexwoningen toont aan dat we in Gelderland alle kansen benutten om woningnood aan te pakken". De verplaatsbare woningen hebben als groot voordeel dat ze sneller te realiseren zijn dan normale huizen. Dat scheelt jaren.