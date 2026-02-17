ECONOMIE
'Flinke stijging' aantal boetes voor appen achter het stuur

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 8:46
DEN HAAG (ANP) - Het aantal boetes voor het vasthouden van een telefoon of ander elektronisch apparaat in de auto of op de fiets is afgelopen jaar "flink gestegen", meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In 2025 werden 248.020 boetes uitgedeeld voor zaken als appen achter het stuur.
In 2024 ging het nog om 165.408 boetes voor zulk gedrag.
Het totaal aantal verkeersboetes was vorig jaar wel lager dan in 2024. In dat jaar, 2024, werden 7,9 miljoen boetes uitgeschreven, vorig jaar ruim 7,5 miljoen.
