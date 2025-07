Flixbus: er waren 66 passagiers aan boord van botsende bussen

NIEUW VENNEP (ANP) - In de twee bussen van Flixbus die dinsdagmiddag tegen elkaar botsten op de A4 zaten in totaal 66 passagiers, zo heeft Flixbus laten weten. Een bus kwam uit Parijs met bestemming Amsterdam en had 45 passagiers en twee chauffeurs aan boord, de andere kwam uit Zagreb met bestemming Amsterdam en had 21 passagiers en een chauffeur aan boord.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op de A4 ter hoogte van Nieuw-Vennep. De bus uit Zagreb is tegen de achterkant van de bus uit Parijs gebotst. Minder beschikbare rijstroken en druk verkeer zijn waarschijnlijk de oorzaak van het ongeval, aldus Flixbus.

Vermoedelijk is een aantal passagiers uit de bus uit Zagreb lichtgewond geraakt, aldus Flixbus, en is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Ongedeerde passagiers zijn met vervangende bussen vanaf de A4 overgebracht naar de oorspronkelijke bestemmingen: Schiphol en station Amsterdam-Sloterdijk.

De A4 richting Amsterdam is afgesloten en gaat waarschijnlijk om 20.00 uur weer open.