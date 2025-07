Let op: dit ‘wondermiddel’ dat je online kunt kopen is levensgevaarlijk

Op zoek naar een snelle gezondheidsboost? Dan ben je vast weleens verleid door producten die beweren alles te genezen. Eén daarvan is MMS, ofwel Miracle Mineral Solution. De naam klinkt alsof het goed voor je is, maar laat je niet foppen: MMS is géén medicijn, maar een giftige chemische stof.

MMS wordt op internet verkocht onder allerlei vage namen, zoals ‘aerobic oxygen’ of ‘waterzuiveraar’. In werkelijkheid bevat het natriumchloriet. Zodra dat in aanraking komt met maagzuur, verandert het in chloordioxide, een krachtig bleekmiddel dat normaal gesproken gebruikt wordt om ziekenhuisinstrumenten te ontsmetten.

En dat is ook precies waar het thuishoort: in schoonmaakmiddelen, niet in je lijf. Toch wordt MMS online aangeprezen als hét middel tegen alles, van verkoudheid tot kanker. Sommige mensen gebruiken het zelfs als klysma. Maar dat is levensgevaarlijk.

Niet doorslikken, zelfs niet inademen

In je lichaam kan chloordioxide namelijk grote schade aanrichten. Het tast de slijmvliezen van je maag en darmen aan, veroorzaakt braken, diarree, buikkrampen, uitdroging en in ernstige gevallen darmperforaties, nierfalen of zelfs de dood.

Ook je bloed is niet veilig: het spul kan ervoor zorgen dat je rode bloedcellen kapotgaan, waardoor je een zuurstoftekort kunt krijgen en mogelijk orgaanfalen.

Inademen is ook geen goed idee. Chloordioxide is een agressieve stof die de luchtwegen irriteert. Werknemers die er langdurig aan zijn blootgesteld, kampen met chronische hoest, benauwdheid en ontstekingen in neus en keel.

Sommige mensen gebruiken MMS als mondspoeling, omdat het ook wordt gebruikt in tandartspraktijken. Maar ook dat is riskant. Chloordioxide vernietigt niet alleen schadelijke bacteriën, maar ook gezonde cellen en je darmflora, die je juist nodig hebt voor je afweer en spijsvertering.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over mogelijke effecten op je hersenen, hormonen en huid. Dierstudies wijzen uit dat chloordioxide de groei van de hersenen kan verstoren en invloed heeft op je schildklier. Bij contact met de huid kunnen brandwonden en ontstekingen ontstaan.

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat MMS ziektes geneest. Maar er is wél veel bewijs dat het je ernstig ziek kan maken.