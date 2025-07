Lauwe bouillon: de Middellandse zee was nog nooit zo warm en dat is heel erg

Je gaat meestal de zee in om af te koelen. Maar dat heeft dit jaar in de Middellandse Zee niet heel veel nut. Je stapt van de hitte van het strand in een soort lauwe soep. En als je 's morgens vroeg de zee in gaat, lekker voor de meute uit, dan loop je een goede kans dat het zeewater heter is dan de ochtendlucht. Dat is een rare ervaring.