Die ene persoonlijkheidstrek die je uit je slaap houdt

Niet slapen of steeds wakker worden is heel vervelend. Maar waarom overkomt jou dat nou steeds en de meeste andere mensen niet?

Het kan je aard, je type mens zijn. Nieuw onderzoek laat zien dat bepaalde karaktertrekken je kans op slapeloosheid flink kunnen vergroten — en dat andere eigenschappen je juist beschermen tegen slechte nachten.

Het verband tussen persoonlijkheid en slaap Uit een studie onder bijna 600 mensen blijkt dat vooral mensen met veel neuroticisme een hoger risico lopen op slapeloosheid. Neurotische personen ervaren sneller stress, reageren heftiger op tegenslagen en hebben vaak last van onrustige gedachten — vooral 's nachts, wanneer het juist tijd is om te ontspannen.

Daar tegenover staat dat mensen die openstaan voor nieuwe ervaringen (openness to experience) juist minder last lijken te hebben van slaapproblemen . Zij zijn creatief, nieuwsgierig en flexibel, en kunnen beter omgaan met onverwachte situaties.

Meer dan alleen karakter : de rol van angst Het onderzoek toont aan dat neuroticisme vaak leidt tot meer angstgevoelens, en dat vooral die angst zorgt voor slaapproblemen. Interessant genoeg bleek depressie in deze studie minder invloed te hebben op slapeloosheid dan angst.

Wat kun je doen? De belangrijkste boodschap: neem angstgevoelens serieus als je problemen hebt met slapen. Behandeling van angst, bijvoorbeeld via therapie of gerichte ontspanningsoefeningen, kan ook je slaap aanzienlijk verbeteren. Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid is de gouden standaard, maar een persoonlijke aanpak — gebaseerd op jouw unieke mix van karaktereigenschappen — werkt het beste.