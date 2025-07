Texaanse vader vlucht uit 'woke' Amerika, wordt door Poetin naar het front gestuurd

Een Amerikaan uit Texas dacht met zijn gezin een veilige haven te vinden in Rusland , ver van de 'woke ideologie' in de VS. Maar een paar maanden na de verhuizing belandde hij al op het front in Oekraïne, schrijft de Britse krant The Telegraph.

Derek Huffman (46) verhuisde in maart met zijn vrouw DeAnna (42) en drie dochters (10, 11 en 12) naar een nieuwbouwwijk bij Istra, dichtbij Moskou. Ze maken deel uit van een kleine beweging van Amerikaanse gezinnen die Rusland willen betreden via een ‘shared values’-visumprogramma van de Russische staat. Ze willen hun kinderen opvoeden in een samenleving die traditionele waarden benadrukt, ver van de LGBTQ+-educatie waar hij als Oud-Texaan een broertje dood aan had.

Gebroken beloften

Huffman sloot zich vrijwillig aan bij het Russische leger in ruil voor een versneld proces tot burgerschap. Hij vond dat hij hiermee “zijn plaats in Rusland verdiende”. Volgens zijn vrouw was hem beloofd dat hij een non-combatrol zou krijgen. Maar al snel bleek dat hij opgeroepen was voor frontliniedienst. “Hij voelt zich als een prooi die naar de wolven wordt gegooid”, zegt DeAnna tegen The Telegraph. Ze noemt zijn militaire opleiding volstrekt ontoereikend en deze werd ook nog eens gegeven in het Russisch, een taal die hij nauwelijks spreekt.

Geen salaris

Na meer dan een maand dienst heeft het gezin nog altijd geen salaris ontvangen. Daarnaast moest Huffman zelf nog 10.000 roebel meebrengen voor benodigdheden. Contact met hem is sporadisch; zijn laatste video is van enkele weken terug en toonde hem in uniform op Vaderdag, waarin hij zijn familie liefdevolle woorden toezwaaide en hoopte op een spoedig verlof.