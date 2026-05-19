Flotilla: nog tien schepen onderweg naar Gaza, 41 onderschept

MARMARIS (ANP/AFP) - Nog tien schepen van de hulpvloot voor Gaza zijn onderweg naar het Palestijnse gebied, meldt organisator Global Sumud Flotilla. Die verklaart dat Israël de 41 andere schepen heeft tegengehouden.

De organisatie meldt dat tien schepen zijn "ontsnapt aan 22 uur aan Israëlische aanvallen op internationale wateren". Die moeten nog zo'n 200 kilometer afleggen om de Gazaanse kust te bereiken. Aan boord van die tien schepen zitten onder anderen drie Nederlanders, onder wie twee journalisten, aldus de Nederlandse tak van de Global Sumud Flotilla. Het plan was dat de 41 andere schepen met meer dan driehonderd opvarenden, onder wie nog drie Nederlanders, ook naar Gaza zouden varen.

De schepen vertrokken vorige week vanuit het Turkse Marmaris en werden maandag ten zuidwesten van Cyprus in internationale wateren tegengehouden. Israël stopte ook eerdere pogingen van de Global Sumud Flotilla om voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen naar Gaza te brengen.