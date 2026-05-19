ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Flotilla: nog tien schepen onderweg naar Gaza, 41 onderschept

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 11:38
anp190526076 1
MARMARIS (ANP/AFP) - Nog tien schepen van de hulpvloot voor Gaza zijn onderweg naar het Palestijnse gebied, meldt organisator Global Sumud Flotilla. Die verklaart dat Israël de 41 andere schepen heeft tegengehouden.
De organisatie meldt dat tien schepen zijn "ontsnapt aan 22 uur aan Israëlische aanvallen op internationale wateren". Die moeten nog zo'n 200 kilometer afleggen om de Gazaanse kust te bereiken. Aan boord van die tien schepen zitten onder anderen drie Nederlanders, onder wie twee journalisten, aldus de Nederlandse tak van de Global Sumud Flotilla. Het plan was dat de 41 andere schepen met meer dan driehonderd opvarenden, onder wie nog drie Nederlanders, ook naar Gaza zouden varen.
De schepen vertrokken vorige week vanuit het Turkse Marmaris en werden maandag ten zuidwesten van Cyprus in internationale wateren tegengehouden. Israël stopte ook eerdere pogingen van de Global Sumud Flotilla om voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen naar Gaza te brengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

Loading