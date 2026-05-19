Tbs'er Malek F. bekent moordpoging in Mesdagkliniek

GRONINGEN (ANP) - De tbs'er Malek F. (39) heeft dinsdag in de rechtbank in Groningen bekend dat hij op 6 april vorig jaar een medepatiënt, een joodse man, in de Groningse Mesdagkliniek heeft geprobeerd te doden. F. verklaarde dat hij dit deed in opdracht van stemmen die hij hoorde in zijn hoofd na het wisselen van medicijnen.

Het slachtoffer werd op het sportterrein van achteren aangevallen en viel op de grond, waarna F. hem meerdere keren heeft gestoken met een scherf van een bord. F. riep daarbij Allahu akbar (God is de grootste), erkende hij. Het slachtoffer stelt in zijn aangifte dat F. ook nog riep 'alle joden moeten dood', maar dat ontkende F. met krachtige bewoordingen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een poging tot moord, al dan niet met een terroristisch motief.

F. noemde het slachtoffer in de rechtbank meermaals een "slecht persoon", mede omdat hij in gesprekken met F. de profeet zou hebben beledigd. "Ik heb hem niet gestoken omdat hij een slecht persoon is of een jood, maar omdat ik stemmen hoorde in mijn hoofd."

Dwangverpleging

Het slachtoffer is ervan overtuigd dat F. terroristische motieven had, blijkt uit zijn slachtofferverklaring. "Het is voor mij niet te verkroppen. Zelfs binnen de muren van de kliniek was ik als joodse man niet veilig", liet hij via zijn advocaat weten. "Het is een wonder dat ik me kon afweren. De gedachte dat het heel anders had kunnen aflopen, maakt me heel angstig. Voor mij is geen dag meer hetzelfde. Ik ga met blijvende littekens door het leven en de angst dat ik nogmaals zal worden aangevallen."

F. kreeg in 2021 in hoger beroep tbs met dwangverpleging opgelegd voor het neersteken van drie mensen bij station Hollands Spoor in Den Haag op 5 mei 2018. Het hof ging niet uit van een terroristisch motief en sprak hem daarvan vrij. F. handelde vanuit een psychose, veroorzaakt door schizofrenie.