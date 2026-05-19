ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tbs'er Malek F. bekent moordpoging in Mesdagkliniek

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 11:36
anp190526075 1
GRONINGEN (ANP) - De tbs'er Malek F. (39) heeft dinsdag in de rechtbank in Groningen bekend dat hij op 6 april vorig jaar een medepatiënt, een joodse man, in de Groningse Mesdagkliniek heeft geprobeerd te doden. F. verklaarde dat hij dit deed in opdracht van stemmen die hij hoorde in zijn hoofd na het wisselen van medicijnen.
Het slachtoffer werd op het sportterrein van achteren aangevallen en viel op de grond, waarna F. hem meerdere keren heeft gestoken met een scherf van een bord. F. riep daarbij Allahu akbar (God is de grootste), erkende hij. Het slachtoffer stelt in zijn aangifte dat F. ook nog riep 'alle joden moeten dood', maar dat ontkende F. met krachtige bewoordingen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een poging tot moord, al dan niet met een terroristisch motief.
F. noemde het slachtoffer in de rechtbank meermaals een "slecht persoon", mede omdat hij in gesprekken met F. de profeet zou hebben beledigd. "Ik heb hem niet gestoken omdat hij een slecht persoon is of een jood, maar omdat ik stemmen hoorde in mijn hoofd."
Dwangverpleging
Het slachtoffer is ervan overtuigd dat F. terroristische motieven had, blijkt uit zijn slachtofferverklaring. "Het is voor mij niet te verkroppen. Zelfs binnen de muren van de kliniek was ik als joodse man niet veilig", liet hij via zijn advocaat weten. "Het is een wonder dat ik me kon afweren. De gedachte dat het heel anders had kunnen aflopen, maakt me heel angstig. Voor mij is geen dag meer hetzelfde. Ik ga met blijvende littekens door het leven en de angst dat ik nogmaals zal worden aangevallen."
F. kreeg in 2021 in hoger beroep tbs met dwangverpleging opgelegd voor het neersteken van drie mensen bij station Hollands Spoor in Den Haag op 5 mei 2018. Het hof ging niet uit van een terroristisch motief en sprak hem daarvan vrij. F. handelde vanuit een psychose, veroorzaakt door schizofrenie.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

Loading