FNP wil met 'gezond verstand' binnenlandse problemen aanpakken

LEEUWARDEN (ANP) - De Fryske Nasjonale Partij wil met "gezond verstand en pragmatische oplossingen" bij de komende verkiezingen een Tweede Kamerzetel veroveren. Daarbij moet er meer aandacht uitgaan naar de regio, want nu is vooral de Randstad nog belangrijk, aldus lijsttrekker Aant Jelle Soepboer.

"Wij gaan voor de Friese aanpak van gezond verstand, pragmatische oplossingen, gewóón doen en gewoon dóén", aldus de partij. "Dat is een aanpak die even goed in Groningen, Noord-Holland, de Achterhoek of Limburg werkt." De FNP wil de overheid van onderop laten werken.

De partij kiest er bewust voor om geen buitenlands beleid in het programma op te nemen. "Als hierover wordt gedebatteerd of gestemd, dan kan de Kamerfractie terugvallen op de kernwaarden van de partij: federalisme en solidariteit. De FNP zal zich opstellen als middenpartij met genuanceerde meningen."

Lijsttrekker

Op de kieslijst staan niet alleen Friezen, maar ook mensen uit Twente, Drenthe en Zeist. Meerdere kandidaten hebben politieke ervaring in gemeenteraden of als fractiemedewerker. Er staan ook meerdere studenten op de lijst. "De verscheidenheid aan personen op de lijst is groot. Allemaal zetten zij zich in om het regionale geluid te laten klinken op nationaal niveau."

Soepboer heeft ervaring als Tweede Kamerlid namens NSC. Hij heeft die taak opgegeven nu hij lijsttrekker is van de FNP. Namens die partij was hij eerder al gemeenteraadslid en wethouder in Noardeast-Fryslân.