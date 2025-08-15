ECONOMIE
In Almere gevonden lichaam is van vermiste Syrische vrouw

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:30
ALMERE (ANP) - Het lichaam dat donderdag in Almere werd gevonden, is van de sinds vorige week vermiste Syrische vrouw. Dat meldt de politie op X.
De politie liet donderdag al weten "sterke vermoedens" te hebben dat het om de 24-jarige vrouw ging. Het lichaam werd rond 12.00 uur aangetroffen nabij parkeerplaats De Kiem.
De politie meldde eerder in de zaak van de vrouw uit te gaan van een ernstig misdrijf. De vrouw werd vorige week donderdag voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Dat is in de buurt van parkeerplaats De Kiem. Zij stapte toen vermoedelijk rond 10.00 uur in de auto van de 34-jarige Syrische man Omar Alhamad. De politie is nog naar hem op zoek.
