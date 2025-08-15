Zeeland trekt waarschuwing in voor kruiskwal bij Grevelingendam

MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland trekt de waarschuwing in voor de Japanse kruiskwal bij het zwemwater aan de Grevelingendam. De provincie heeft daartoe besloten, omdat er tijdens inspecties afgelopen week geen kruiskwallen meer zijn aangetroffen.

Eind juni kregen meerdere mensen die het water waren ingegaan bij de Grevelingendam jeuk en andere heftige klachten. Aanvankelijk werd gedacht dat de klachten door pietermannen kwamen, maar later werd vastgesteld dat er een behoorlijk aantal kruiskwallen op die plek zat.

In het Veerse Meer zitten al ongeveer tien jaar kruiskwallen. De waarschuwing voor kruiskwallen in het Veerse Meer loopt tijdens het zwemseizoen, van half juni tot eind augustus.