FNV verwijt Dijksma 'zwalkend beleid' rond afgelast protest

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV is "zwaar ontstemd" over het optreden van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma rond de onderwijsdemonstratie in haar stad van donderdag. Een grote betoging die voor donderdag gepland stond werd geannuleerd op dringend advies van de lokale autoriteiten, maar enkele honderden studenten gingen donderdag toch de straat op in de Domstad. Dat mogen ze ook, want de burgemeester zag kennelijk geen bezwaren die ernstig genoeg waren om een verbod in te stellen.

FNV vindt dat niet te rijmen met de waarschuwing van een dag eerder dat de veiligheid van demonstranten "onvoldoende gewaarborgd" kan worden. "Dat er nu toch ruimte voor een demonstratie in Utrecht blijkt te zijn, is niet uit te leggen", stelt FNV. "De burgemeester veroorzaakt hiermee een complete chaos en zet de bijl aan het recht om te demonstreren in Nederland."

De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht adviseerde FNV en andere organisaties woensdag hun protest tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs te schrappen. Als reden noemden ze "concrete informatie" dat een niet nader genoemde pro-Palestijnse groep de betoging wilde "kapen". Volgens de driehoek zou die organisatie geweld niet schuwen.

'Met het mes op de keel'

"Als wij de stekker niet uit onze demonstratie zouden trekken, dan zou zij dat voor ons doen", zegt de vakbond over Dijksma. FNV stelt het besluit "met het mes op de keel" te hebben genomen.

Ook koepelorganisaties als Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen gaven gehoor aan de oproep. De politieke bewegingen ROOD en de Socialisten legden die echter naast zich neer. Zij besloten donderdag toch te gaan betogen. "Wij laten ons niet intimideren, de demonstratie gaat door", stelden ze. Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) sprak steun uit voor studenten die toch naar Utrecht gingen. Ook FNV is "blij" dat toch nog wordt gedemonstreerd.

Vermeende groep

De lokale autoriteiten hebben niet bekendgemaakt over welke groep ze informatie hadden binnengekregen. Organisaties als de LSVb hebben ook geen idee.

Terwijl FNV de harde kritiek op Dijksma verzond, sprak FNV-bestuurder Bas van Weegberg zich ook kritisch uit over de vermeende groep die de betoging zou willen verstoren. "Het is dieptriest dat er mensen zijn die onze actie met geweld hebben willen kapen, waardoor de burgemeester van Utrecht onze veiligheid niet kon garanderen", zei hij tijdens een alternatieve protestbijeenkomst in de Tweede Kamer.