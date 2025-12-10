ECONOMIE
Formatiefase met D66, VVD en CDA duurt tot 30 januari

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 13:20
bijgewerkt om woensdag, 10 december 2025 om 13:26
D66, VVD en CDA nemen tot 30 januari de tijd voor de volgende fase van de formatie. Dat staat in de motie die D66 woensdag gaat indienen in het debat over de kabinetsformatie, bevestigt een woordvoerder van D66 na berichtgeving door De Telegraaf.
Afzwaaiend informateur Sybrand Buma raadde de drie partijen aan samen een akkoord te schrijven en ook in gesprek te gaan met andere partijen. Of het "regeerbasisakkoord" leidt tot een minderheids- of meerderheidscoalitie, ligt nog open.
Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, is de beoogde opvolger van Buma. Haar benoeming staat ook in de motie.
