Leiders van Oekraïne-bondgenoten bespreken jongste vredesplannen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 13:26
anp101225122 1
PARIJS/BRUSSEL (ANP) - De bondgenoten die Oekraïne na de oorlog tegen Rusland willen blijven beschermen, overleggen donderdag over de nieuwste Amerikaanse vredesplannen. Ook demissionair premier Dick Schoof neemt deel aan de videovergadering van de zogeheten Coalitie van Bereidwillige Landen.
Sinds de VS nieuwe voorstellen deden om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne, proberen Oekraïne en Rusland de vredesplannen om beurten naar hun kant te trekken. Nadat Europa en Oekraïne de eerste, volgens hen onacceptabele, versie grondig wijzigden, vroeg Rusland weer om allerlei aanpassingen. De tekst die Amerikaanse bemiddelaars uit Moskou meenamen wordt nu weer door Oekraïne herschreven in overleg met Europese medestanders.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky overlegde maandag al met de belangrijkste Europese bondgenoten, onder wie Nederland. Donderdagmiddag praten alle landen van de coalitie, die bijvoorbeeld troepen naar Oekraïne zou willen sturen na een wapenstilstand, mee.
