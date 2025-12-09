De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

Ze duiken overal op: potjes met futuristische namen en glimmende tabletten die – als we de influencers mogen geloven – je DNA repareren, veroudering vertragen en je 'cellulaire gezondheid' een boost geven. Maar werken deze anti-verouderingssupplementen ook echt?

Volgens de producenten zorgen de ingrediënten ervoor dat je NAD-waarden verbeteren. NAD staat voor nicotinamide-adenine-dinucleotide, een stofje dat betrokken is bij energieproductie en DNA-herstel. Sommige merken stoppen alles in één pil, anderen moedigen “stacking” aan: het slikken van meerdere supplementen tegelijk voor een maximaal effect.

Klinkt ambitieus. Maar professor Oliver Jones (RMIT University) tempert het enthousiasme meteen. Ja, NAD speelt een rol in duizend-en-een processen in het lichaam. Ja, NAD-waarden lijken te dalen met de leeftijd. Maar: “De kans dat één enkel stofje verantwoordelijk is voor alle aspecten van veroudering is vrijwel nul”, zegt hij tegen Britse krant The Guardian.

En al helemaal niet omdat influencers het roepen. Zo claimen ze soms dat je je NAD met meer dan 50 procent kunt verhogen in 14 dagen. Jones legt uit waarom dat misleidend is: percentages kunnen indrukwekkend klinken, maar zeggen niets over de werkelijke betekenis. “Als je 0,25 milligram hebt en je gaat naar 0,38, is dat statistisch een stijging, maar biologisch stelt het weinig voor.”

Geen onderzoek

Dan de grote vraag: doet het er überhaupt toe? Dat weten we pas als er grote, goed opgezette onderzoeken zijn die laten zien dat gebruikers echt minder hartaanvallen krijgen, langer leven of beter functioneren. Prof. Bruce Neal (George Institute) is duidelijk: “Voor deze producten bestaat dat bewijs simpelweg niet.”

En dat is niet het enige probleem. Veel van de jubelverhalen komen uit studies op muizen. Leuk voor de muis, maar onze stofwisseling, omgeving en manier van ouder worden zijn totaal anders. De paar kleine studies bij mensen leverden hooguit minieme verbeteringen in energie of wandelsnelheid op, niets wat je leven verlengt of je rimpels glad strijkt.

Toch blijven supplementenfabrikanten gretig stapelen en mixen, alsof ergens de magische combinatie verstopt ligt. Neal noemt het “een slimme manier om mensen meer geld te laten uitgeven aan iets dat waarschijnlijk niet helpt”.

Wat dan wél werkt voor een lang en gezond leven? Geen verrassing, wel teleurstellend voor wie hoopt op een quick fix: gezond eten, voldoende slapen, bewegen (ook krachttraining), stress verminderen, sociale contacten koesteren, niet roken, matig zijn met alcohol en altijd zonnebrand smeren.