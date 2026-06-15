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Frankrijk: missie Straat van Hormuz kan snel worden ingezet

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 10:36
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LUXEMBURG (ANP) - De internationale missie die tientallen landen hebben voorbereid om de veilige doorvaart in de Straat van Hormuz te garanderen, kan snel worden ingezet. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot maandagochtend in Luxemburg.
Frankrijk is een van de landen die het voortouw heeft genomen om een internationale coalitie op te zetten om, na een vredesakkoord, te helpen bij de hervatting van de scheepvaart in de Straat van Hormuz. Barrot benadrukte dat de missie "strikt defensief" van aard zal zijn en onafhankelijk van de VS en Iran zal opereren.
Ook Nederland heeft toegezegd daaraan te willen bijdragen. "Wij zijn er klaar voor", zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) in Luxemburg. De Nederlandse inzet is afhankelijk van de inhoud van de deal tussen de VS en Iran, zei hij. De inhoud daarvan wordt vrijdag duidelijk, als die wordt ondertekend.
De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag in Luxemburg over de situatie in de Straat van Hormuz.
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