Heb jij deze ‘dode apps’ nog? Tijd om te handelen, ze vormen een beveiligingsrisico

Die parkeer-app van die ene stedentrip. Het festivalticket van drie zomers geleden. Dat spelletje dat je ooit downloadde en daarna vergat. Grote kans dat ze nog ergens op je telefoon rondzwerven; en je kunt daardoor flink in de problemen komen.

Want sommige apps verdwijnen ongemerkt uit de appwinkel, terwijl ze op jouw toestel gewoon blijven bestaan.

Dat klinkt onschuldig, maar beveiligingsexperts wijzen al langer op een onzichtbaar risico: apps die niet meer actief worden onderhouden, krijgen ook geen beveiligingsupdates meer. En precies daar zit het gevaar.

Spookapps

Ontwikkelaars halen regelmatig apps uit de winkel. Soms stopt een bedrijf, soms is een app niet meer rendabel of wordt hij vervangen door een nieuwere versie. Alleen: verwijderen uit de winkel betekent niet automatisch verwijderen van jouw toestel.

Daardoor ontstaat een soort digitale spookzone. De app werkt vaak nog prima, maar ontvangt geen reparaties meer als er later beveiligingslekken worden ontdekt.

Waarom hackers juist hiervan houden

Cybercriminelen zoeken de weg van de minste weerstand. Een oude app zonder updates kan een makkelijke ingang worden. Niet omdat iedere verlaten app meteen gevaarlijk is, maar omdat onbeheerde software kwetsbaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Hoe langer een app niet wordt bijgewerkt, hoe groter de kans dat bekende lekken open blijven staan. Gebruikers krijgen daar meestal geen melding van.

Google lijkt iets te gaan veranderen

Google werkt aan een functie die Android-gebruikers kan waarschuwen wanneer geïnstalleerde apps niet langer via de winkel worden ondersteund. Tot die tijd blijft het vooral eigen onderhoud. De hoogste tijd dus voor een snelle digitale APK voor je telefoon. Wil je het risico beperken? Dit kost minder dan vijf minuten:

Verwijder apps die je niet meer gebruikt

Open de Play Store of App Store en controleer welke apps al heel lang geen update kregen. Vraag jezelf af: zou ik deze app vandaag opnieuw installeren? Zo niet: weg ermee. Let extra op oude reis-, parkeer-, evenement- en hobby-apps. Je telefoon opschonen levert niet alleen opslagruimte op, het verkleint ook de kans dat vergeten software stiekem blijft meeliften en je digitaal in de problemen brengt op een later moment.