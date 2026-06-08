Frankrijk neemt 70.000 aangiften kindermisbruik onder de loep

PARIJS (ANP) - De Franse minister van Justitie, Gérald Darmanin, heeft openbaar aanklagers opgedragen om 70.000 aangiften "die met kinderen te maken hebben" met spoed te onderzoeken. Het Franse justitiesysteem heeft hier tot 14 juli, een nationale feestdag, de tijd voor gekregen. Darmanin neemt die stap na de moord op de 11-jarige Lyhanna.

Darmanin zegt het spoedonderzoek eigenhandig te overzien en "niet op vakantie te zullen gaan" voor hij alle verantwoordelijke officieren van justitie persoonlijk heeft gesproken.

De moord op het 11-jarige meisje, dat donderdag werd aangetroffen in een silo in het departement Gers, maakt in Frankrijk veel los. Tegen de 41-jarige verdachte, de vader van een vriendinnetje van het slachtoffer, waren meerdere aangiften gedaan om misbruik van minderjarigen. Een van die zaken dateerde van maanden geleden, maar de verdachte was nog niet verhoord.

Darmanin bood vrijdag tegenover TF1 "uit naam van justitie" al zijn excuses aan. "We hebben gefaald", zei hij.