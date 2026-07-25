De haai is terug in de Waddenzee

In de Waddenzee worden sinds enkele jaren weer geregeld haaien waargenomen. Onderzoeker Niels Brevé zegt in het Dagblad van het Noorden dat soorten als de ruwe haai het gebied waarschijnlijk gebruiken als kraamkamer, omdat er ook pasgeboren exemplaren worden aangetroffen.

Volgens Brevé neemt de aanwezigheid van haaien in Nederlandse wateren al langer toe. In Zeeland werden vanaf 2009 steeds meer gevlekte gladde haaien gezien, en sinds 2016 duiken vooral ruwe haaien ook vaker op in de Waddenzee.

Dat is opvallend, omdat de Waddenzee daarmee niet alleen een leefgebied is, maar mogelijk ook een veilige plek waar jonge haaien opgroeien. Onderzoekers rusten dieren uit met zendertjes die een jaar lang data doorgeven, om beter zicht te krijgen op hun routes en de omvang van de populatie.

Voor strandbezoekers is er volgens de onderzoeker geen reden tot onrust. De gevlekte gladde haai eet vooral krabben en heeft stompe tanden, terwijl de ruwe haai zich vooral ophoudt in diepe geulen en niet langs drukke stranden wordt verwacht.

De terugkeer van haaien wordt deels gekoppeld aan opwarming van het zeewater. Tegelijk wijst Brevé erop dat haaien vroeger ook al voorkwamen in de Noordzee en Waddenzee, en dat er dus ook sprake kan zijn van herstel van een oude situatie.

De dieren blijven wel kwetsbaar. Haaien krijgen weinig jongen, worden laat geslachtsrijp en zijn gevoelig voor overbevissing en bijvangst. Voor bescherming bestaat sinds 2009 een Europees haaienactieplan, terwijl de ruwe haai op de rode lijst van bedreigde diersoorten staat.[